Notte bianca, bilancio “a caldo”: cosa ha funzionato e cosa no del primo grande evento post covid (foto e video)

x x

SARONNO – Sono stati tanti gli aspetti positivi della notte bianca di Saronno andata in scena ieri sera, la prima dalla fine della pandemia: la dimostrazione che la città può tornare ad avere eventi di massa, e che un piano di sicurezza è fattibile ma anche è sperimentare è non solo possibile ma anche auspicabile. Altrettanto innegabili però altri due eliminati una riduzione delle presenze, che da un lato hanno reso gli spazi più vivibili ma dall’altro hanno confermato indirettamente la capacità attrattiva anche di altri eventi (dalla notte bianca di Ceriano alle iniziative di Uboldo e di Limbiate). Apparsa anche ridotta l’adesione delle attività commerciali qualche storica vetrina ed attività anche di somministrazione che ha deciso di non alzare la saracinesca ed altre che l’hanno fatto con una fascia oraria ridotta.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

Questo può essere un primo bilancio a caldo della notte bianca di Saronno attesa proprio perchè annunciata dal sindaco Augusto Airoldi come un evento di “un certo livello superiore a quello dei comuni limitrofi”. Ad aiutare anche il meteo che grazie alla pioggia di stamattina ha regalato una serata calda ma non troppo e senza afa. I prima linea tutte le autorità cittadini dal sindaco con la giunta al presidente Andrea Busnelli con il vicepresidente Luca Galanti che ha seguito l’organizzazione e lo svolgimento della serata.

Sicuramente fotografatissimo e condivisissimo sui social il piano sky che per tre volte ha animato piazza Libertà. C’era una grande attesa per vedere il pianoforte alzarsi a tre metri di altezza e la performance della pianista Melissa non ha deluso. Più apprezzata la scelta musicale del primo medley mentre lo spettacolo delle 23 con un’effetto luci nel buio ha regalato una suggestione in più. Apprezzata anche il dj set in piazza tra un’esibizione e l’altra.

Bimbi divertiti ed emozionati per i due spettacoli di giocoleria e magia: sono state le famiglie ad apprezzare gli spettacoli allestiti in piazza Schuster e in piazza Avis con diverse proposte e repliche. C’erano anche i trampolieri e qualche mago con bolle di sapone e palloncini. Ad attirare più presenze però proposte come la sfilata in piazza Riconoscenza e i modelli in vetrina che ballavano in corso Italia.

Tanti i tavoli liberi nel primo turno di aperitivo/cena, alle 20, mentre per il secondo si è registrato un quasi tutto esaurito anche se a differenza del passato non ci sono stati momenti in cui non c’era posto per sedersi per bere o mangiare. Già intorno alle 23 le prime famiglie hanno iniziato ad incamminarsi verso i parcheggi per tornare a casa. Intorno all’una resistenza alcuni locali con birra e musica ma alle 2 e 20 la festa era davvero tutto finito.

Plauso per la scelta di realizzare un accesso ad doc per i diversamente abili o comunque per chi aveva problemi di deambulazione: l’accesso da via Leopardi è stato utilizzato ed apprezzato da molti rendendo la loro serata in discesa. Qualche piccola emergenza sul fronte sicurezza con i borseggiatori arginati da carabinieri e polizia locale e con i due ragazzi finiti a terra vittime di un’intossicazione etilica prima di mezzanotte ma la gestione non ha visto registrarsi problemi logistici.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione