oberto Grassi è stato confermato presidente di Confindustria Varese anche per il biennio 2023-2024, attuando la delibera del Consiglio Generale della Confindustria nazionale che ha dato la possibilità ai presidenti delle associazioni territoriali e di categoria del Sistema, eletti entro il 31 dicembre 2020di poter prolungare la propria azione per altri due anni . È questo il responso del voto avvenuto questa mattina nel corso dell’Assemblea Generale dell’associazione datoriale, svolta nella cornice dell’Acinque Ice Arena – Palaghiaccio di Varese e che ha visto la partecipazione anche del Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

Questo anche per portare avanti il progetto Mill a Castellanza.

Grassi sarà, così, il primo Presidente di Confindustria Varese a ricoprire l’incarico per un secondo mandato. Un’eccezione che sarà, però, un unicum come già dichiarato da Grassi e come da regolamento di Confindustria e da Statuto di Confindustria Varese.

La squadra dei Vicepresidenti

Insieme a Roberto Grassi, i delegati all’Assemblea Generale hanno votato anche la nuova squadra dei Vicepresidenti, con la riconferma di Claudia Mona (recentemente nominata “Rappresentante delle Grandi Imprese” all’interno del Consiglio Generale di Confindustria e Amministratore Delegato della storica industria aerospaziale Secondo Mona Spa di Somma Lombardo) e la nomina di tre new entry: Barbara Cimmino (attuale Presidente del Gruppo merceologico “Tessile e Abbigliamento” di Confindustria Varese ed Head della Corporate Social Responsability di Inticom Spa – Gruppo Yamamay, settore moda); Luca Donelli (Past President del Lombardy Energy Cleantech Cluster, Consigliere di Animp – Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale e Amministratore Delegato della Donelli Alexo Srl di Ferno, settore trattamento e rivestimento di metalli); Eleonora Merlo (Past President del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese, attuale componente del Consiglio della Camera di Commercio di Varese e Consigliere e Managing Director dalla I.V.N.G. Spa, settore vigilanza privata e sicurezza).

