MILANO – Regione Lombardia stanzia 41 milioni di euro per rendere più accessibili le stazioni ferroviarie attraverso il riassetto e la razionalizzazione dei piazzali esterni e degli accessi, il potenziamento della rete ciclopedonale verso gli scali, l’aumento delle postazioni per il ricovero delle biciclette, il bike e car sharing e gli interventi per l’interscambio tra diversi mezzi di trasporto.

Il provvedimento, denominato “Multimodale urbano’ e finanziato con fondi Pr Fesr 2021-2027, è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche. “Attraverso questa delibera – hanno rilevato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche – Regione Lombardia finanzierà progetti presentati dai Comuni e da Rfi per realizzare infrastrutture che incentivino l’utilizzo del trasporto pubblico, migliorando il sistema complessivo di accessibilità alle stazioni ferroviarie“.

(foto: una immagine della zona retrostante stazione ferroviaria di Saronno centro)

16042024