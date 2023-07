x x

CISLAGO – Vetro sulla strada fra Cislago e Massina: ad avvisare i concittadini oggi attorno a mezzogiorno – tramite i social network – una cislaghese, che ha notato la presenza di resti di vetro sparpagliati sull’asfalto, col rischio dunque che qualche auto di passaggio finisca per ritrovarsi gli pneumatici bucati.

L’allarme è giunto tempestivo, non risultano vetture siano rimaste eventualmente danneggiate. Da chiarire la provenienza dei cocci di vetro, forse persi da un veicolo in transito e il cui conducente evidentemente non si è reso conto dell’accaduto. Ora dovranno intervenire gli addetti della nettezza urbana per la rimozione del vetro e la puizia stradale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: la strada fra Cislago e Massina dove sull’asfalto sono stati notati pezzi di vetro)

04072023