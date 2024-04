Lombardia

MILANO – Dal 4 aprile al 16 maggio alle 12, da tutta la Lombardia sarà possibile presentare la domanda per i contributi “Dote scuola”, componente materiale didattico per l’anno scolastico 2024/2025 ed anche alle borse di studio statali per l’anno scolastico 2023/2024.

La partecipazione è riservata agli studenti residenti sul territorio della Lombardia e che sono iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di Istruzione, sia di Istruzione e Formazione Professionale) all’interno di scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, o istruzioni formative accreditate.

Gli Istituti devono aver sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza. Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore Isee non superiore ad euro 15.748,78 (anno 2024).

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Per maggiori informazioni

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

15042024