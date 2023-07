x x

CISLAGO – Utilitaria ribaltata ieri pomeriggio alle 18 a Cislago: è successo in via San Giovanni Bosco, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa per soccorrere il conducente, che è stato quindi estratto dall’abitacolo del veicolo ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato e per gli accertamenti del caso; ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparso in pericolo di vita.

Ad accorrere anche tanti cittadini, immagini del sinistro sono apparse anche sui social (nella foto, un particolare); sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi dell’incidente, al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

