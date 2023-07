x x

SARONNO – Rapina sulla linea Saronno-Milano: è successo qualche giorno fa appena fuori dalla stazione ferroviaria di Bollate Nord, di Trenord, uno scalo solitamente non “presidiato” dal personale ferroviario. Ad agire due giovani, forse minorenni, che attorno alle 13.30 hanno avvicinato in via San Pietro un ragazzino che era appena sceso dal treno, i malviventi lo hanno strattonato e minacciato e gli hanno rubato il portafoglie, per poi dileguarsi rapidamente.

Sono adesso in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, per chiarire i contorni dell’accaduto e provare a risalire ai responsabili, forse di origini straniere.

(foto archivio: pattuglia dei carabinieri alla stazione di Saronno centro per una serie di controlli)

