x x

CISLAGO – Provvidenziale l’intervento di un agente della polizia locale di Cislago, oggi alle 13.30 in piazza Trento, che è immediatamente accorso per soccorrere una donna che stava male: le ha prestato i primi soccorsi, è arrivata l’ambulanza e la donna è stata quindi trasportato in ospedale ma non è apparsa in pericolo.

Il vigile si stava in quel momento occupando di posizionare la segnaletica in vista della Notte bianca cislaghese che è prevista nel prossimo fine settimana, quando si è accorto che nei pressi si era sentita male la donna, e l’ha subito soccorsa, avvisando al contempo l’ambulanza arrivata poco dopo sul posto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale del comando di Cislago)

06072023