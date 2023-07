x x

SARONNO – Mattinata, quella odierna, con tanta pioggia, allagati i sottopassi di via Milano e via I maggio, dove è stato bloccato per alcune ore il transito di auto e pedoni; e ci sono stati allagamenti anche nel palazzo comunale di piazza Repubblica. Allagamenti anche nella vicina Origgio, Questo il bilancio del maltempo odierno, attorno a mezzogiorno un altro forte scroscio ma poi la situazione meteo e nel corso del pomeriggio non è più piovuto.

Cosa c’è da aspettarsi per domani e per i prossimi giorni? In Lombardia c’è l’allerta giallo per possibili temporali. Dalla nottata odierna, fa sapere il Servizio meteo di Regione Lombardia, “è atteso un generale miglioramento. Attesi venti in prevalenza deboli salvo le raffiche

previste, localmente forti, in corrispondenza del passaggio dei temporali”. Per la giornata di domani 7 luglio “la progressiva rimonta di un promontorio anticiclonico favorirà un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sulla pianura tempo in prevalenza soleggiato, sui rilievi debole instabilità a ciclo diurno con associata la formazione di brevi rovesci di pioggia o temporali, di debole o al più di moderata intensità nel corso del pomeriggio. I fenomeni, seppur in un contesto di probabilità bassa, risulteranno più probabili sulle Prealpi e sull’Appennino pavese”.

(foto: la polizia locale questa mattina ha dovuto chiudere il sottopasso di via Milano perchè allagato)

06072023