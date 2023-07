x x

SARONNO – Insolito scontro ieri pomeriggio in via San Giuseppe dove un ciclista è finito a terra dopo l’impatto con una portiera. E’ successo intorno alle 16,10 quando una cinquantenne aveva appena parcheggiato la propria Bmw. Aprendo la portiera ha colpito la bicicletta Bianchi su cui pedalava un 73enne. L’uomo è caduto rovinosamente a terra e la conducente della vettura ha messo in moto, con alcuni passanti, la macchina dei soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno che si è presa cura dell’uomo. Fortunatamente indossava il casco ma ha comunque riportato una ferita alla base del collo. E’ stato portato all’ospedale di piazzale Borella.

E’ intervenuta anche una pattuglia della polizia locale cittadina che ha provveduto a raccogliere le testimonianze dei presenti e delle persone coinvolte. Se la dinamica sarà confermata per l’automobilista potrebbe arrivare una sanzione per incauta apertura di portiera.

