SARONNO – È in memoria di Angelo Camnaghi l’incontro che si terrà lunedì 10 luglio, alle 20.45, al centro giovanile oratorio di Cassina Ferrara: a portare la propria testimonianza di una realtà difficile, sarà la missionaria comboniana suor Giovanna. La missionaria presenterà a tutti il progetto in atto in Uganda, nella città di Gulu, luogo caro ad Angelo Camnaghi stesso, che aveva contribuito a sostenere alcune famiglie in difficoltà lì presenti.

Angelo Camnaghi, 59enne saronnese, è rimasto vittima di un drammatico incidente nel luglio 2014. La famiglia e l’intera comunità saronnese non l’hanno mai dimenticato: la sua storia e le sue passioni.

