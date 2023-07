x x

LIMBIATE – Intervento dei mezzi di soccorso l’altra notte al centro commerciale Carrefour lungo la Saronno-Monza alla periferia di Limbiate: un operaio di 48 anni è rimasto ferito cadendo da una altezza di una decina di metri mentre stava eseguendo intervento di manutenzione; l’uomo si trovava su una piattaforma mobile.

I colleghi hanno subito dato l’allarme, sono accorsi i vigili del fuoco di Desio, l’automedica e l’ambulanza della Croce bianca: il ferito è stato trasportato con la autolettiga al pronto soccorso dell’ospedale brianzolo di Desio, al momento del ricovero non è comunque apparso in pericolo di vita. Sono ora in corso accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti da parte dei tecnici dell’Ats.

(foto archivio)

