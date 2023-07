x x

SARONNO – Porte aperte solo nei locali principali in qualche negozio di abbigliamento, scarpe e arredamento, tantissimi vetrine chiuse e spente e poca gente con i sacchetti dello shopping.

Il debutto delle aperture serali dei negozi del giovedì resta difficile per la città degli amaretti. Ieri sera per la prima volta le aperture serali sono partite a luglio in contemporanea con i saldi. Quest’anno gli sconti estivi sono partiti nello stesso giorno in tutt’Italia e novità non il sabato in un giorno infrasettimanale.

Una novità che si è pensato di agganciare alle aperture dei negozi serali solitamente partite l’ultima settimana del mese di giugno spostandole alla prima di luglio. Malgrado il maltempo della mattina la serata ha avuto una temperatura gradevole ma sono poche le attività che hanno deciso di aprire. L’effetto è stato quello di alcuni punti e tratti accesi e illuminati, ad esempio via San Cristoforo che si è distinta per i negozi aperti, ma molto aree, anche di corso Italia ma soprattutto in via San Giuseppe, bui e chiusi.

Per le strade soprattutto famiglie a spasso con il cane, qualche gelato, qualcuno che si gode una bibita nei dehors ma davvero pochi sacchetti che racconto dello shopping. Tiene il Pi Greco capace di catalizzare giovani e gruppi di amici in piazza Libertà. Non decolla nemmeno The Garden l’iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale con food truck, birra, panini, tavoli e panche di legno che forse ha patito la contemporaneità con l’inaugurazione con l’amatissima Misinto Bierfest.

Ieri non erano previsti eventi o iniziative di intrattenimento e forse anche questa potrebbe essere la chiave di volta per sostenere le prossime aperture serali dei negozi che dovrebbero tenersi ogni giovedì fino al 3 agosto.

Una situazione ben diversa da quella degli ultimi anni quando, complice il post pandemia, le serate del giovedì sera erano particolarmente vive e animate tanto da far parlare di una vera e propria movida saronnese.

Qualche malumore da parte dei commercianti e dei residenti anche per la nuova organizzazione della raccolta differenziata con l’esposizione delle frazioni da mezzanotte alle 8 senza il passaggio pomeridiano per la raccolta. Qualche sacco della spazzatura è stato esposto ad inizio serata la maggior parte sono arrivati intorno alle 23 quando le attività hanno chiuso o i residenti sono rientrati. Nel corso della serata era presente un’operatrice Amsa Econord che ha provveduto a tenere in ordine la zona pedonale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione