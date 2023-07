x x

SARONNO – “Condividere per aiutare chi aiuta”. E’ con questo “biglietto da visita” che un gruppo di appassionati di auto si presenterà sabato 8 luglio nel piazzale “dell’Ulivo” (rigorosamente all’ombra) della Focris di Saronno (ingresso da via Volpi) dalle 9 alle 11 circa.

Con questo gruppo di amici, alcuni dei quali erano già stati presenti a Saronno il 10 giugno per un evento benefico a favore delle Croce Rossa Italiana – sezione di Saronno, sarà possibile rivivere un pezzo di storia automobilistica con auto storiche e sportive. “È una iniziativa – spiegano dalla casa di riposo – con cui regaleranno emozioni e renderanno possibili alcuni sogni, pensata per gli ospiti ed i collaboratori di Focris, che estendiamo volentieri ai parenti (i nipotini soprattutto sono i benvenuti) e a tutta la cittadinanza”.

Sarà possibile ricevere informazioni tecniche dai ‘piloti’/proprietari di Alfa Romeo, Fiat, Ferrari, Lotus, Lancia, scattare una foto accanto alla mitica “Topolino” (Fiat 500 serie A) del 1947 e guardare da vicino e anche toccare (quel giorno il famoso proverbio non vale!) pezzi da museo o da strada e rivivere emozioni in compagnia. “Certo, le auto saranno parcheggiate, ma i pensieri e i ricordi fileranno velocissimi!”

In caso di pioggia le auto resteranno nei loro garage e l’evento sarà riprogrammato.

