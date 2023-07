x x

SOLARO – Musica, cultura, proposte gastronomiche e tanti giochi per famiglie: questa la ricetta della dodicesima edizione della Notte Bianca organizzata dal Comune di Solaro che si è tenuta ieri sabato 8 luglio. Concerti, esibizioni, giochi per bambini e street food sono proseguiti fino a notte inoltrata.



A catalizzare il pubblico facendo da fulcro alla serata il palco allestito davanti a Villa Borromeo dove dalle 20,30 si sono esibiti gli Increased Decay seguiti alle 22.30 lo spettacolo 80 voglia di 90&2000. Musica anche davanti all’informagiovani e in piazza del Mercato.

Apprezzate anche le proposte culturali dall’apertura straordinaria dell’oratorio Santi Ambrogio e Caterina con i volontari dell’omonima associazione e la mostra La città che cresce dell’artista solarese Tiberio Rilli nei locali di Regina Elena.



Ha catturato i piccoli ma anche tanti adulti l’area bimbi con i giochi giganti dell’associazione Il Tarlo: se i bambini si sono divertiti con gonfiabili e la pista di mini quad posizionati nella zona di piazza Libertà e via Borromeo e la caccia al tesoro “A scuola di magia” a tema Harry Potter in biblioteca per mamme, papà e giovani i giochi giganti sono stati un’attrazione come le proposte di giochi da tavolo dell’attrazione Faro di Rho.



Hanno completato la proposta i punti di street food e gli stand degli hobbisti lungo via Primo Maggio, via Mazzini e piazza Libertà.





