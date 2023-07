x x

SARONNO – Una nuova richiesta all’Amministrazione comunale per una maggior attenzione all’impatto ambientale degli eventi soprattutto per quanto riguarda la raccolta differenziata. E’ quella che arriva da un cittadino saronnese che, dopo essere intervenuto su questi temi dopo la notte bianca di Saronno, torna sull’argomento.

“Ciao IlSaronno, mi permetto di scrivere ancora alla vostra redazione nella speranza che diate ancora visibilità al mio appello per l’Ambiente.

Partecipando alla notte bianca di Saronno, lo scorso primo luglio, sono rimasto impressionato dall’impatto ambientale dell’evento che ha visto come epilogo tantissimi rifiuti indifferenziati sparsi per la città e accatastati nei cestini. Vi avevo scritto chiedendo all’Amministrazione un’attenzione su questo fronte magari imponendo l’uso di materiali usa e getta biocompostabili o quanto meno una raccolta differenziata durante l’evento. Nel weekend sono andato alla notte bianca di Solaro ed ho visto che l’Amministrazione del sindaco Nilde Moretti, ha organizzato delle isole di raccolta differenziata. Certo non coprivano la totalità della superficie ma rappresentano un inizio”.

Da questa esperienza la richiesta: “Come avevo avuto modo di ricordare nel primo primo messaggio Saronno era stato apripista con l’assessore al Verde Roberto Barin che aveva pensato alle isole per la raccolta differenziata per le aperture del giovedì. Possiamo recuperare quest’esperienza per i prossimi eventi a Saronno? E’ possibile avere questa sensibilità come dimostra il comune di Solaro ed è possibile rendere il nostro divertimento un po’ meno impattante per l’ambiente. Sarebbe anche un bell’esempio dell’attenzione per la raccolta differenziata per il Comune che tanta cura chiede ai cittadini quotidianamente nella differenziazione e in questo modo potrebbe dimostrare di essere pronto a fare la propria parte. Uno stimolo anche ad Amsa che potrebbe organizzare un vero e proprio protocollo per permettere alle Amministrazione che propongo eventi di poterli gestire in modo più sostenibile”.

