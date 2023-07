Ieri su ilS: mega ritardo voli, 2 giorni di viaggio da Malpensa al Canada. Identificato il giovane picchiato nel bosco. Pienone Notte bianca Solaro e Cislago, oratorio strapieno

x x

SARONNO – Volo cancellato e odissea aeroportuale: due giorni (abbondanti) per andare da Saronno in Canada.

Giochi, musica e cultura: “Nessun dorma” la notte bianca di Solaro conquista tutti.

Pienone per la Notte bianca di Cislago.

Saronno, tante famiglie e divertimento per il gran finale dell’oratorio feriale alla Sacra Famiglia.

E‘ un marocchino di vent’anni, già noto alla giustizia italiana: stiamo partlando del ragazzo trovato ricoperto di sangue venerdì mattina alla periferia di Turate e tutt’ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco, dove era stato portato in ambulanza. E’ stato dunque chiarito che si tratta di un cittadino del Marocco, e che malgrado la giovane età in passato aveva avuto problemi con la legge per questioni legate alle sostanze stupefacenti. Questo rafforza l’ipotesi del primo momento, ovvero che sia stato aggredito – selvaggiamente picchiato ed accoltellato – per un regolamento di conti per faccende di droga.

10072023