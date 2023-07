x x

SARONNO – L’allarme è scattato stamattina intorno alle 8 quando la compagna ha cercato più volte di contattarlo al telefono senza riuscirci. Quindi la chiamata alla forze dell’ordine con la polizia locale, i vigili del fuoco e i carabinieri che si sono subito presentati alla casa di famiglia in via Bainsizza. Porte e finestre erano tutte chiuse e i familiari aveva suonato più volte il campanello senza mai avere risposta. così i vigili del fuoco sono entrati da una finestra ed hanno trovo il corpo di Andrea Rezzonico, 52enne storico volto della politica saronnese, ormai senza vita.

Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Tutto in casa conferma l’ipotesi che il saronnese sia stato vittima di un malore.

Andrea Rezzonico era un volto noto in città per il suo impegno di politica era stato commissario cittadino di Forza Italia e capogruppo degli azzurri in consiglio comunale con l’allora sindaco Pierluigi Gilli. Durante la sua attività nell’assemblea cittadina era stato delegato alle politiche sociale e aveva seguito i casi di molti saronnesi in difficoltà.

