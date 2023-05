x x

ROVELLO PORRO – Dopo il grande successo delle precedenti edizioni riparte il divertente concorso di aforismi online promosso dall’associazione Helianto.

Anche quest’anno, prende il via “La lingua del girasole”, concorso letterario dedicato agli aforismi. Fin dall’origine, scopo del concorso è stato quello di promuovere una maggiore sensibilità sul genere letterario della “forma breve”. L’aforisma è infatti una breve proposizione che riassume in poche illuminanti parole una verità, una regola o una massima di vita. Il concorso, giunto alla nona edizione, è promosso dall’Associazione Artistico Culturale Helianto. L’organizzazione si avvale inoltre della collaborazione di aforismi.meglio.it, uno dei siti a tema più importanti.

Il vincitore, riceverà un premio in denaro, e soprattutto vedrà pubblicato il proprio aforisma, a cura delle edizioni Pulcinoelefante, di Alberto Casiraghy (non a caso uno dei massimi aforisti italiani contemporanei). Ad accompagnare l’aforisma primo classificato, le opere di Alberto Casiraghy. Grande particolarità del concorso è il suo svolgersi totalmente ed esclusivamente on line, compilando il form di adesione al sito www.lalinguadelgirasole.com alla modica cifra di un euro.

