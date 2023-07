x x

SARONNO – Sono ore di grande lutto e cordoglio in città per la scomparsa di Andrea Rezzonico, 50enne ex consigliere comunale, che si è spento ieri nella casa di famiglia di via Bainsizza in seguito ad un malore.

E’ stato fissato il funerale che si terrà domani mattina, mercoledì 12 luglio alle 10,30 nella chiesa della Regina Pacis a Saronno. Rezzonico conosciutissimo in città è stato vittima di un malore nella sua abitazione dove si trovava da solo. A dare l’allarme in mattinata la compagna che non avendo sue notizie e risposte al cellulare ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sono accorsi i vigili del fuoco che sono entrati in casa da una finestra e hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri e un’ambulanza anche se l’intervento non è stato necessario. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo politico dall’europarlamentare Lara Comi al presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli senza dimenticare Forza Italia e l’ex assessore Fabio Mitrano. Intenso anche il ricordo dell’ex sindaco di Uboldo Lorenzo Guzzetti.

IL RICORDO DE ILSARONNO

IL RICORDO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PIERLUIGI GILLI

IL RICORDO DI FORZA ITALIA

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione