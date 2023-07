x x

ORIGGIO – Grande successo per la Goltec Keeper Battle, la competizione a colpi di rigore che ha animato il centro sportivo comunale di via Vivaldi 1 ad Origgio. A partecipare, circa 70 atleti che hanno preso parte alla competizione, tutti nati tra l’anno 2009 e 2016.

A scendere in campo sono stati difensori, attaccanti, portieri divisi per categorie: giovanissimi (2009), esordienti (2010-2011), pulcini (2012-2013) e primi calci (2014-2015). Tutti i giocatori si sono sfidati, a turno, in almeno dieci mini-sfide da 2 o 3 minuti con porte a distanza ravvicinata per una battaglia contraddistinta da tiri in porta e parate.

“Tantissimi complimenti agli atleti – commentano gli organizzatori – e grazie per la partecipazione- Ci rivedremo a breve con la seconda edizione.”



Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione