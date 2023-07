x x

SARONNO – E’ Grazia Papa contitolare de “I tuoi viaggi” tour operator con sede a Lomazzo a raccontare come la società ha affrontato l’emergenza che si è verificata domenica nella galleria Monte Giugo sulla A12, nel tratto tra Recco e Nervi in direzione Genova, dove un pullman di turisti con una cinquantina di persone a bordo ha preso fuoco. Tutti i viaggiatori erano di Lomazzo di rientro proprio da un viaggio organizzato.

“Ci occupiamo con il marchio I Tuoi Viaggi dell’organizzazione di viaggi di gruppo sin dal 2007 – spiega – la tutela e la sicurezza dei clienti sono stati da sempre la nostra priorità. La scelta dei vettori, degli alberghi, dei ristoranti, sempre capillare. Un’organizzazione sartoriale del viaggio, quello che ci piaceva fare“.

L’emergenza di domenica ha messo a dura prova l’esperienza del team che dopo un incidente senza precedente si è subito attivato per dare il massimo dell’assistenza possibile ai viaggiatori: “Domenica è stato per noi un autentico choc, siamo stati chiamati nell’immediatezza dei fatti dall’autista dell’azienda di autobus Salvaterra Viaggi e successivamente dalla nostra accompagnatrice; io mi trovavo proprio nella rimessa dell’Autoservizi Salvaterra, perché stavo consegnano delle radioguide per un nostro tour in partenza. Capito immediatamente la gravità dei fatti e in costante contatto telefonico con la nostra accompagnatrice, che nel frattempo ci aveva rassicurati almeno sul fatto che tutti i clienti fossero usciti dalla galleria, grazie anche al coraggio dell’autista, siamo immediatamente partiti con un bus in direzione Genova“.

La cronaca è nota: il mezzo ha preso fuoco all’interno della galleria Monte Giugo in A12 nel tratto tra Recco e Nervi in direzione Genova. Trentasette persone sono rimaste ferite di cui 25 intossicate e 12 sotto shock, tra cui un bambino di 9 anni, una donna incinta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme ma il fumo ha invaso il tunnel e l’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni e sono stati mandati molti mezzi di soccorso per i passeggeri ed anche per gli automobilisti delle vetture nel tunnel.

“Nel frattempo – continua la responsabile del tour operator – arrivavano i soccorsi e molti passeggeri venivano trasportati in 3 ospedali cittadini, la maggior parte dei quali per accertamenti, avendo respirato fumo. A questo punto ho ritenuto più utile per i passeggeri fornire assistenza presso le strutture ospedaliere, cosi sono scesa dal bus nei pressi del casello di Genova Est e ho proseguito in taxi verso i pronto soccorso. Il bus intanto raggiungeva i passeggeri non ricoverati che attendevano presso l’area di sosta in Autogrill e che venivano riportati nelle località di partenza, dove sono giunti tutti entro le 23.30.

E’ quindi iniziata la fase del sostegno ai passeggeri curati nei pronto soccorso: “Intanto un nostro collega, ci raggiungeva in auto e si posizionava al pronto soccorso di uno dei 3 ospedali, in modo che potessimo in 2 meglio coordinare l’assistenza e i rientri. Infatti alle 2 circa del mattino molti altri passeggeri sono stati dimessi e riaccompagnati da me personalmente a Saronno e a Como con un altro bus di un nostro collega che nel frattempo partito da Vertemate mi aveva raggiunto al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova. Prima di ripartire con i passeggeri dimessi verso Como e Saronno, ho personalmente parlato con i responsabili delle 3 strutture sanitarie che mi hanno rassicurata sulle condizioni dei pazienti ricoverati, ribadendo che la maggior parte di loro restava in osservazione precauzionale e che solo 3 pazienti necessitavano di cure più approfondite perché avevano rotto o fratturato un arto“.

E l’assistenza è proseguita il giorno successivo: “All’arrivo a Como, mi sono recata immediatamente in ufficio, e da lì, insieme al mio staff, abbiamo coordinato i rientri di tutti gli altri passeggeri che sin dalle prime ore del mattino di lunedì 10 luglio hanno cominciato ad essere dimessi. Per evitare inutili attesa ai passeggeri già provati dall’esperienza, abbiamo provveduto a taxi privati (ncc) per ogni dimissione, e i signori sono stati accompagnati al loro domicilio o dove ritenevano più opportuno. Ad oggi tutti i passeggeri, tranne una signora in stato interessante, che sta bene ma deve restare in osservazione per prassi per almeno 72 ore, sono rientrati. Ci siamo e ci saremo sempre sia per i nostri colleghi agenti di viaggio che per i nostri passeggeri“

“Siamo consapevoli della terribile esperienza – conclude Grazia Papa – ma è stato un evento assolutamente non prevedibile che ha colpito anche noi, e che ci lascia costernati e provati. Ci auguriamo davvero che ci si possa mettere alle spalle questo tristissimo evento, e continuare a fare il nostro lavoro sempre meglio“.

Conferme sull’attenzione per i viaggiatori dimostrate in quest’emergenza arrivano anche dai responsabili dell’agenzia Jojoba di Saronno: “Da parte nostra possiamo dire che Grazia ha avuto l’accortezza e la gentilezza di informarmi direttamente chiamandomi al cellulare nel tardo pomeriggio di domenica, anticipando quanto poi descritto nei tg della prima serata. Ho trovato questo gesto molto importante, un po’ per la lucidità nel chiamarmi durante un momento concitato e drammatico ma soprattutto per la trasparenza e per il pensiero che è andato ai nostri 7 passeggeri a bordo del bus per i quali ha voluto aggiornarmi sulle loro condizioni e su quanto sarebbe avvenuto nel corso della serata per far rientrare quanti più clienti possibili in sicurezza. Trovo in ciò tantissima professionalità”.

Anche da parte dell’agenzia saronnese una grande vicinanza per i viaggiatori provati dall’esperienza: “Alla riapertura degli uffici lunedì mattina abbiamo chiamato i clienti per sapere come stavano e per dargli quel po’ di supporto. Come risposta ho ricevuto tanti elogi per come tutto lo staff organizzativo della gita si è comportato, dall’autista all’accompagnatore fino all’intervento di Grazia accorsa subito nel luogo dell’incidente”.

