x x

ORIGGIO – Ultimo giorno per iscriversi all’evento Goltec “Keeper Battle”: Mini-sfide rivolte a tutti, con il motto “l’importante è divertirsi”; questa la descrizione dell’evento che si terrà il prossimo 8 luglio.



Dalle 14.30 alle 19, difensori, attaccanti, portieri sono chiamati a sfidarsi a calci di rigore: in campo saranno le categorie giovanissimi (2009), esordienti (2010-2011), pulcini (2012-2013) e primi calci (2014-2015), tutti si sfideranno in mini-sfide da 2 o 3 minuti con porte a distanza ravvicinata per una battaglia contraddistinta da tiri in porta e parate.



Le iscrizioni, dal costo di 20 euro l’una, garantiscono 6 partite, assicurazione medico-sanitaria, goltec gadget, bottiglie d’acqua e la possibilità di vincere i premi in palio. La competizione, infatti, si concluderà con la premiazione: i vincitori potranno ottenere due lezioni di perfezionamento tecnico nell’accademia Goltec, un voucher per abbigliamento sportivo spendibile nello shop Footballs Supporters Tradate, o un voucher per l’ingresso alla piscina origgese Easy Village.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a [email protected] o un messaggio al numero 3661227849.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca q