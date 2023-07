Ladruncolo da Renault Cazzaro a Saronno, preso dai carabinieri

x x

SARONNO – Ladruncolo in azione l’altra notte alle 2 dal concessionario d’auto Renault Cazzaro di via Varese a Saronno: il malvivente è stato “rilevato” dal sistema d’allarme, nel giro di un attimo sul posto c’erano le pattuglie dei carabinieri della Compagnia cittadina, che lo hanno colto in flagrante.

A quanto pare l’uomo, del quale non sono note le generalità, si era introdotto nel concessionario mirando a svaligiare la macchinetta del caffè, per prendere le monetine in essa contenute. I militari dell’Arma lo hanno portato nella caserma di via Manzoni, ed è stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

(foto archivio: il concessionario d’auto Cazzaro di via Varese alla periferia di Saronno)

