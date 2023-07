x x

SARONNO – E’ stato il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli (in fascia tricolore come incaricato del sindaco Augusto Airoldi a rappresentare la città) a tratteggiare con poche efficaci parole la figura di Andrea Rezzonico che “continuerà a vivere finchè vivranno i tanti che gli hanno voluto bene”.

Oggi nella chiesa della Regina Pacis si è tenuto l’ultimo saluto all’ex consigliere comunale Andrea Rezzonico scomparso lunedì a seguito di un malore che l’ha colpito nella casa di famiglia.

Tanti gli esponenti politici presenti il sindaco di Origgio Evasio Regnicoli, i consiglieri comunali Gianpietro Guaglianone, Luca Amadio, Agostino De Marco e Mauro Rotondi. Tanti i volti noti della politica come l’ex consigliere regionale Rienzo Azzi, ex sindaco Lorenzo Guzzetti, ex assessori Fabio Mitrano, Elena Raimondi, Luca De Marco e Annalisa Renoldi. Prima fila lo zio l’ex sindaco Augusto Rezzonico. Accanto all’altare il gonfalone della città listato a lutto.

A celebrare la messa don Enrico Carulli che ha ricordato il grande dolore che, l’improvvisa scomparsa di Andrea, ha provocato in chi gli voleva bene: “Non ci sono parole umane che possano permetterci di accettare questa scomparsa. Era una persona piena di vita, generosa e altruista. Non possiamo che ricordare il bene che ha fatto nel suo impegno politico inteso come pensare al benessere della città e di chi la vive”.

Al termine della messa l’intenso ricordo del presidente Gilli che ha portato il saluto istituzionale dell’Amministrazione ma soprattutto un omaggio personale all’ex consigliere: “La parte difficile arriva quando si perde un amico perchè se ne va un pezzetto di noi. Andrea, uno di noi, un saronnese, ha dato molto di sè per la sua città e per le persone che hanno avuto il privilegio di condividere con lui tanti momenti belli e brutti. Qualcuno mi ha detto che è stato sfortunato perchè ha avuto una vita breve. E’ vero ma anni non si contano, si vivono. Andrea è stato un uomo di qualità anche nelle relazioni interpersonali che coltivava con cura. Era una brava persona. Finché ci saremo noi e tanti altri altri lui continuerà a vivere nel nostro ricordo e cuore”.

