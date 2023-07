x x

SARONNO – La squadra saronnese di tiro con l’arco a cavallo, che si allena nella Francesina, continua a portare in campo passione e risultati. Dopo le trasferte di Barcellona, Pomaz in Ungheria, Rocca Sinibalda e Alfiano Natta, gli arcieri saronnesi non potevano mancare all’appuntamento organizzato al centro equestre di Altipiani di Arcinazzo. E così la squadra si è presentata con nove atleti all’appuntamento più importante della stagione agonistica a livello nazionale.La gara è stata ricca di emozioni e gli atleti della Francesina, sotto la guida di Frédérik Durand, hanno conquistato ben quattro titoli nazionali in altrettante specialità alle quali hanno partecipato: galoppo senior, galoppo junior, trotto senior e trotto junior. La categoria al galoppo prevedeva due prove.

La Tower 90 che consiste in una corsa al galoppo, su una pista lunga 90 metri da percorrere in meno di 18 secondi, con i cavalieri impegnati a scoccare più frecce possibili verso un trittico di bersagli posizionati su una torre. La Raid 233 che consiste in una corsa al galoppo, su una pista lunga 90 metri da percorrere in meno di 14 secondi, con i cavalieri impegnati a scoccare con la massima precisione una freccia su ciascuno dei 2 o 3 bersagli, posizionati con differenti angolazioni.

Silvia Fagioli, in sella a Pilar, si è confermata campionessa italiana di tiro con l’arco a cavallo, questa volta nella categoria galoppo senior, superando la campionessa in carica Maddalena Crocetti; a completare il podio Alessandro De Santis, un altro promettente atleta della Francesina.

Silvia Fagioli ha suggellato il titolo di campionessa nazionale, realizzando i migliori punteggi assoluti in entrambe le specialità Tower 90 e Raid 233.Giacomo Grego, anch’egli su Pilar, ha conquistato il gradino più alto della categoria galoppo junior migliorando il secondo posto ottenuto nel 2022,alle spalle di Silvia. Sara Insinnamo, già campionessa italiana al trotto 2022, ha esordito nella gara al galoppo junior,classificandosi al quarto posto della classifica di categoria. Matilde Legnani e Giorgia Colombo, in gara nella categoria trotto junior, si sono aggiudicate rispettivamente il primo e secondo posto,con lo stesso punteggio; a laurearsi campionessa italiana è stata Giorgia grazie al maggior numero di centri da 5 punti.

Nella categoria trotto senior, i tre arcieri della Francesina hanno occupato interamente il podio, grazie alle buone prove di Elisa Altavilla, campionessa d’Italia 2023, Luisa Sottile e Saul Contardi tutti alla prima esperienza in una gara di questo livello.

(in foto: momenti della gara catturati da Fabio Grego)