x x

SARONNO – “L’obiettivo su Paypal è stato quasi raggiunto manca poco e poi abbiamo avuto tanto affetto e donazioni anche per altri gatti. Vogliamo davvero ringraziare tutti i saronnesi che si sono mobilitati per Cocò”. Sono le parole dei volontari Enpa Saronno che hanno avviato a fine giugno una raccolta fondi per la gatta che sta lottando con una grave invalidità. Cocò ha gli arti posteriori paralizzati a causa di una fucilata. E’ stata ferita a Mazara del Vallo ma lì non poteva ricevere le cure del caso e quindi ha fatto un lungo viaggio dalla Sicilia fino a Saronno tramite Rete Solidale Enpa.

“E’ stata trovata in strada in condizioni gravissime ed è stata mandata da noi per poter continuare le cure” spiegano le volontarie Enpa che da oltre un anno si occupano di lei con grande passione e tantissima attenzione e cura. La gatta ha dimostrato una grande voglia di vivere e nonostante tutte le difficoltà è vivace e molto reattiva.

“Purtroppo, all’arrivo è dovuta rimanere più di un mese in clinica, arrivando a più di 2.000 euro di sole spese veterinarie in quanto è stata sottoposta a molti interventi laser per poter chiudere le piaghe che, inevitabilmente, si sono create trascinandosi per terra”. Cocò ha ancora bisogno di cure specifiche e ci sono ancora molti costi da sostenere da qui l’appello a cui hanno risposto in tanti: “Vogliamo davvero ringraziare tutti anche chi nei prossimi giorni ci aiuterà a chiudere la raccolta fondi su Paypal. Anche la più piccola donazione è molto importante per noi”. Ma non solo da Enpa anche la disponibilità a vedere Cocò: “Se qualcuno vuole conoscere questa coraggiosa gatta ci scriva e organizzeremo un incontro”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione