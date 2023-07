x x

TRADATE – Il temporale che stamattina si è abbattuto sul Basso Varesotto ha provocato non pochi danni tra Tradate e Pianbosco. La forza del vento ha fatto cadere diversi alberi nell’area verde e anche sulle sedi stradali.

I cittadini hanno già segnalato un pino di grandi dimensioni a terra nel piazzale della posta ed anche in diverse abitazioni private. La strada in Pianbosco è invasa da rami e tronchi in diversi punti. Problemi anche in centro dove il vento ha divelto un semaforo staccato dal palo su cui era posizionato.

(per le foto si ringrazia la nostra lettrice)

