x x

SARONNO – “Io non ci sono cascata ma devo dire che sembrava tutto molto credibile: quello che raccontavano era plausibile per luoghi, nomi e circostanze. Vorrei mettere in guardia tutti perchè nessuno si ritrovi a perdere soldi”.

Così una saronnese residente nella zona di viale Santuario inizia a raccontare il tentativo di raggiro di cui è stata vittima ad inizio settimana e per il quale ha allertato i carabinieri della compagnia di Saronno: “Mi hanno detto che avevano già ricevuto diverse segnalazioni dal mio quartiere per i medesimi tentativi di raggiro e quindi ho deciso di rendere nota la mia disavventura nella speranza che nessuno diventi vittima di questi malintenzionati”.

La donna ha ricevuto una chiamata sul proprio cellulare: “Ho ricevuto la chiamata da un uomo – spiega – diceva di chiamare all’ospedale dove era ricoverata mia nipote che aveva bisogno di un vaccino e che bisognava acquistare per una cifra considerevole ma era necessario per farla stare meglio. Sono stata da subito perplessa: ho chiesto chi fosse e come mai stesse chiamando proprio me e loro mi hanno fornito una serie di spiegazioni davvero credibile. Mi sono comunque rifiutata di fornire i soldi ed ho detto che avrei chiamato i carabinieri”.

Il riferimento alle forze dell’ordine ha posto fine alla chiamata: “Ho subito contattato i miei familiari e quindi i carabinieri. Inutile dire che l’accaduto mi ha davvero scosso. Sono contenta di non esserci cascata ma mi sono resa conto di quanto sia subdolo questo tentativo di raggiro e vorrei mettere in guardia tutti”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione