SARONNO – Dal 12 al 19 luglio ecco a voi tutti i film in programma questa settimana al CINEMA SOTTO LE STELLE!

Mercoledì 12 luglio LA CALIFORNIA di Cinzia Bomoll – Un po’ commedia e un po’ noir, un coming of age imperfetto ma schietto ed empatico. Ingresso a soli 3,50€.

Venerdì 14 luglio AVATAR – LA VIA DELL'ACQUA di James Cameron – Jake vive la sua vita felice insieme a Neytiri ma Pandora nasconde ancora dei misteri. In veste di patriarca dovrà combattere una dura guerra contro gli umani. Il film ha ottenuto 1 Premio Oscar per i migliori effetti speciali. Ingresso 6,50€.

Domenica 16 luglio THE FABELMANS un'emozionante autobiografia di Steven Spielberg – Sam sviluppa fin da piccolo una passione per il cinema. Quando la sua famiglia sembra cadere a pezzi, sarà questa a salvarlo. Il film ha ricevuto 7 candidature ai Premi Oscar, e ha vincito un premio ai David di Donatello e 2 premi ai Golden Globes. Ingresso 6,50€.

Lunedì 17 luglio STRANIZZA D'AMURI di Giuseppe Fiorello che nella sua opera prima racconta la Sicilia degli anni '80. Un film onesto e poetico. Vincitore di un premio ai NASTRI D'ARGENTO 2023 come miglior regista esordiente. Ingresso a soli 3,50€.

Mercoledì 19 luglio NEZOUH – IL BUCO NEL CIELO di Soudade Kaadan – una storia piena di inventiva e di emozioni. Anche se le bombe cadono su Damasco, Mutaz si rifiuta di fuggire nella vita incerta di un rifugiato. Sua moglie, Hala, e sua figlia, Zeina, devono scegliere se restare o andarsene. Ingresso a soli 3,50€.

Gli spettacoli iniziano alle ore 21.30 per tutto il mese di luglio e alle ore 21.15 nel mese di agosto. Scarica qui il programma di luglio!

Con Cinema Revolution, in collaborazione con il Mic, tutti i film italiani ed europei costano solo € 3,50, ingresso altri film a € 6,50.

Le proiezioni sono nel Cortile di Casa Morandi (biblioteca civica), ingresso da viale Santuario 2, Saronno.

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista ora senza supplemento su www.cinemasaronno.it

