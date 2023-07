x x

SARONNO – Un saronnese in serie A: il riferimento va a Raffaele Di Gennaro che a 29 anni torna all’Inter, dove aveva fatto parte del percorso delle giovanili, come terzo portiere. A Saronno e nel Saronnese ha molti amici e molti legami, anche se poi dopo avere iniziato a giocare da bambini al Centro sportivo Prealpi, la carriera da professionista l’aveva portato fuori città. Con l’Inter da quanto aveva 9 anno e sino alla under 19 (vincendo anche uno scudetto Primavera e la prima edizione della Nextgen Series, che aveva anticipato la Youth league europea, contro l’Ajax), poi in prestito al Cittadella, al Latina, alla Ternana, allo Spezia (sempre in prestito) e quindi al Catanzaro ed al Pescara. E’ reduce da una stagione con il Gubbio in serie C, dove è stato imbattuto in 20 delle 34 gare disputate.

Classe 1993. non è dunque un novellino: in serie B ha totalizzato oltre 120 presenze, in serie C oltre sessanta. Ora l’ha richiamato l’Inter come terzo portiere, con un contratto annuale, chiamato a sostituire Cordaz. All’Inter c’era già tornato nella stagione 2018-2019, come quarto portiere nella lista Champions.

E’ in gran forma, chissà che presto lo si possa vedere in campo, fra serie A e coppe.

(foto: il saronnese Raffaele Di Gennaro)

