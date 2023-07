x x

TRADATE – Tanti danni e anche tanta paura stamattina a Tradate per la tromba d’aria che si è abbattuta sulla città. L’emergenza è iniziata alle 7. Il forte vento ha fatto cadere diversi alberi lungo le strade interrompendo la circolazione e mandando in tilt il traffico. I vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro in diversi punti della città.

L’ondata di maltempo ha colpito anche l’ospedale di Tradate, dove sono caduti alcuni alberi e si sono registrati danni e allagamenti che rendono difficile l’accesso e la viabilità all’interno della struttura e lo svolgimento di alcune attività. In particolare, a causa del malfunzionamento degli ascensori e di problemi legati all’intermittenza del funzionamento degli impianti elettrici nelle prime ore della mattina, per alcune ore si è preferito “rinviare l’attività delle sale operatorie a massima garanzia della sicurezza dei pazienti”.

Per le foto ringraziamo il nostro lettore Ezio Cairoli

