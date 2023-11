iltra2

TRADATE – Movimento prealpino e Forza Italia: le due forze politiche hanno annunciato di aver raggiunto un’intesa, progettando di presentare una lista unica che conterrà entrambi i simboli alle prossime elezioni.

Tale accordo potrebbe rappresentare il preludio a una collaborazione più ampia a livello extraterritoriale, suggerendo un’inedita convergenza di obiettivi e visioni politiche tra Movimento Prealpino e Forza Italia. La mossa si presenta come un segnale di cambiamento e potrebbe avere ripercussioni notevoli sul panorama politico locale, introducendo nuove dinamiche e alleanze. Resta da vedere come questa iniziativa influenzerà il quadro politico di Tradate nei prossimi mesi e quale impatto avrà sullo scenario elettorale a livello più ampio.

Le prossime amministrative di Tradate dovrebbero tenersi in contemporanea con le prossime europee, nel giugno 2024. In città dunque la campagna elettorale, non manca poi molto alle consultazioni, inizia a decollare.

(foto: il vicesindaco di Tradate, Franco Accordino, esponente di Movimento prealpino)

17112023