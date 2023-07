x x

SARONNO – Processato per direttissima, è andato in carcere il ladro preso l’altra notte al concessionario d’auto Renault Cazzaro. Nel corso della perquisizione del fermato sono state tra l’altro rinvenute anche alcune tessere carburante risultate rubate da una ditta di Marnate. Dai successivi accertamenti svolti dai carabinieri pare che l’uomo fosse responsabile anche di diversi altri reati predatori verificatisi a Saronno e dintorni nel recente passato.

Dopo il processo per direttissima celebratosi ieri 12 luglio, è stata disposta la custodia cautelare e quindi portato in carcere a Busto Arsizio.

Il fermo dal concessionario

Furti ai distributori automatici, arrestato un uomo per furto aggravato. Intorno alle 2 di notte di martedì, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia Carabinieri di Saronno, transitando nei pressi di una nota concessionaria auto della città degli amaretti, ha notato che la porta d’ingresso era rimasta aperta. Fermandosi per controllare meglio, i militari hanno visto un uomo uscire frettolosamente, portando al seguito uno zaino nero. L’uomo, alla vista dei carabinieri si è dato subito alla fuga, utilizzando una bicicletta che aveva lasciato nei pressi della recinzione della concessionaria. Ne è nato un inseguimento, fin quando non il fuggitivo non ha abbandonato la bicicletta per tentare di guadagnarsi la fuga a piedi ma, dopo alcune centinaia di metri, è stato raggiunto immobilizzato dai militari ed identificato: si tratta di un 38enne senza fissa dimora.

Arnesi da scasso nello zaino

Nel corso della perquisizione sono stati ritrovati, all’interno dello zaino, arnesi da scasso, cacciaviti di varie dimensioni, piedi di porco e un cutter oltre a circa 200 euro in monete o banconote di piccolo taglio. Dal sopralluogo effettuato dai carabinieri all’interno della concessionaria è stato quindi accertato che l’uomo aveva forzato la porta d’ingresso per poi dirigersi verso i distributori automatici dove aveva scardinato il contenitore dei soldi per impossessarsi del contenuto.

