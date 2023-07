x x

SARONNO – Morso da ragno violino: finisce all’ospedale.

Processato per direttissima, è andato in carcere il ladro preso l’altra notte al concessionario d’auto Renault Cazzaro. Nel corso della perquisizione del fermato sono state tra l’altro rinvenute anche alcune tessere carburante risultate rubate da una ditta di Marnate. Dai successivi accertamenti svolti dai carabinieri pare che l’uomo fosse responsabile anche di diversi altri reati predatori verificatisi a Saronno e dintorni nel recente passato.

Fortunatamente si è piegata verso l’area verde e non sul marciapiede o la strada la pianta spezzata dal vento che nelle ultime ore ha spazzato la città degli amaretti. La pianta spezzata si trova in via Piave poco prima dei binari dell’ex Saronno-Seregno. La sua caduta non ha provocato danni o disagi ai residenti perchè rami e chioma sono finiti nell’aiuola che la circondano. Certo sarà necessario un intervento per eliminare il tronco spezzare e quel che resta della pianta.

14072023