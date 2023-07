x x

SARONNO – Novità per la skyline saronnese: da oggi non c’è il serbatoio dell’ex Cantoni. L’abbattimento, in corso da diverse settimane, si è concluso per la parte superiore stamattina.

Sono molti i residenti e i passanti che hanno assistito all’ultima parte della demolizione che ha abbattuto completamente il serbatoio. Quest’ultima tranche di demolizioni, dopo quella iniziale che ha visto “cadere” lo storico muro di recinzione e i primi stabili, è stata sollecitata dall’Amministrazione comunale nella speranza che possa arginare i problemi legati alle occupazioni abusive notturne. Del resto negli ultimi mesi si sono registrati nell’area episodi preoccupanti dalla morte di un uomo caduto in una buca, alla violenza sessuale ai danni di un ragazzo fino a diversi episodi di spaccio e al ritrovamento di pezzi d’auto rubati.

La speranza dell’Amministrazione è che l’abbattimento degli ultimi capannoni possa arginare la presenza di senza fissa dimora. Prosegue intanto la bonifica delle acque che, avviata dall’Amministrazione dell’ex sindaco Alessandro Fagioli, sta dando buoni risultati sul fronte della riduzione degli inquinanti. Un intervento che proseguirà, come ha recentemente spiegato il Comune, ancora per diversi anni.

