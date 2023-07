x x

ROVELLO PORRO – Tanti i danni del maltempo degli ultimi giorni, in tutta la zona. A Rovello Porro la caduta di alcuni rami ha danneggiato la recinzione dell’area della piattaforma ecologica, sul lato del centro sportivo. L’accaduto è stato puntualmente segnalato al Comune per gli interventi del caso.

Nella vicina Saronno tanti gli interventi dei vigili del fuoco e dei giardinieri privati per la messa in sicurezza di alberi usciti malconci dopo gli ultimi temporali (è successo praticamente in tutti i quartieri cittadini), ed in diversi casi si è anche stati costretti a procedere al taglio delle piante apparse ormai irrecuperabili dopo avere perso molti rami e per danneggiamenti sul tronco.

14072023