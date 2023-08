x x

ROVELLO PORRO – “Purtroppo qualche maleducato ,per non dire altro, ha pensato di scaricare i rifiuti di altro genere nell’area comunale provvisoriamente destinata al solo verde. Per favore chi vede questi furbastri li avverta che si portano in piazzola ecologica”. Lo dicono i volontari dell’associazione Ave, che si occupano della gestione della piattaforma ecologica che si trova alla periferia rovellese, in via Ariosto.

In questi giorni la struttura è stata letteralmente “assediata” da parte delle persone che vi trasportavano il materiale di tetti e caseggiati danneggiati dal recente maltempo: in paese come ne circondario si sonmo infatti verificati tantississimi danneggiamenti, a causa delle due grandinate che sono avvenute a fine luglio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

13082023