Maltempo, i cittadini assediano la piazzola rifiuti di Rovello

ROVELLO PORRO – Ieri mattinata difficile alla piazzola ecologica di via Ariosto numero di accessi e per quantità di conferimenti. “Si spera – dicono dall’associazione Ave, i cui volontari gestino la struttura – che l’ azienda Gelsia, preposta allo smaltimento riesca al più presto a svuotare cassoni”. Sono infatti strapieni del materiale in particolare proveniente dal tetti delle case danneggiati durante il recente maltempo ed in particolare per le due violente grandinate che si sono verificate alla fine di luglio e che si sono lasciate alle spalle una vera devastazione.

“Il verde bisogna continuare a portarlo nell’area comunale nei pressi della ex cartiera” ricordano dall’Ave.

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

08082023