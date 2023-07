x x

UBOLDO – Emergenza cibo per i trovatelli, al canile di Uboldo. “Purtroppo gli ultimi 2 anni sono stati segnati da crisi , aiuti ridotti al lumicino e mancanza di sostegno e donazioni. Il nostro è un rifugio che salva decine centinaia di cani da canili Lager del centro e sud Italia. Cani che togliamo da privazioni e una vita caratterizzata da sofferenze e umiliazioni; cani di cui ci occupiamo con dedizione ,sacrifici , lavoro quotidiano. Siamo rimasti senza cibo umido, cioè scatolette, da erogare ai nostri bimbi al pranzo e alla cena. Potete portare le scatolette direttamente in rifugio ,siamo aperti 7 su 7 dalle 10 alle 12 e dalle 16 in poi, nel caso siamo impegnati potete lasciarle fuori” rilevano i responsabili dell’associazione “Una luce fuori dal lager” che gestisce la struttura di via caduti della Liberazione 123 a Uboldo.

Per fare una donazione all’associazione l’iban di riferimento è IT16V0837433260000012450547. Paypal: www.paypal.me/unalucefuoridallager

(foto archivio)

16072023