CARONNO PERTUSELLA – Appuntamento oggi con l’ultima giornata della tradizionale Festa country di Caronno Pertusella, un evento giunto ormai alla decima edizione e che riscuote sempre molto successo.

Il programma odierno

Si inizia alle 18 con uno stage di ballo country con Daniele Traverso. Alle 19 apertura cucina, gonfiabili, toro meccanico e sfida 1 chilo di pasta. Alle 21 dj set. In mostra ci saranno moto e auto americane. Tante dunque le occasioni di divertimento in un clima dal sapore a stelle e strisce. Si tratta di una manifestazione che tradizionalmente richiama un folto pubblico di appassionati ed anche di curiosi. Si tiene nell’area di via Pola-via Borroni a Caronno Pertusella.

(foto archivio: immagine di una precedente edizione dell’evento)

16072023