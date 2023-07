x x

SARONNO – Sono tanti i saronnesi che stamattina si sono recati alla sala del commiato di via Manzoni per un commiato da Mario Perego 86enne che si è spento ieri.

In città era conosciuto per il suo grande impegno per la comunità e per gli altri: è stato membro della cooperativa Val Calgerole (casa Brocon) e anche dei direttivo della cooperativa popolare. Negli ultimi anni ha seguito con passione la Robur e il centro giovanile Ugo Ronchi.

Il funerale si terrà domani martedì 18 luglio alle 16 nella chiesa Prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà. Prima alle 15,45 è prevista la recita del rosario.

