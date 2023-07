x x

SARONNO – LAINATE – Primo bilancio dei feriti dell’incidente avvenuto stamattina poco dopo le 9 lungo A8nel tratto tra il Bivio con la A9 e Lainate.

Ad avere la peggio un uomo di 37 anni che è stato trasportato in gravi condizioni, in codice rosso, con traumi al torace e all’addome provocati dal violento impatto con il mezzo pesante. L’autista del camion è invece caduto dal finestrino laterale della cabina di guida riportando un trauma alla schiena e ustioni di primo e secondo grado provocate da un contatto diretto con la benzina fuoriuscita dal mezzo: l’uomo, un 45enne è stato portato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

Trasportata al pronto soccorso in codice giallo anche la donna di 57 anni alla guida dell’altra auto coinvolta nell’incidente: la 57enne ha riportato un trauma toracico.

SITUAZIONE VIABILISTICA aggiornamento ore 13,23

Il traffico proveniente da Varese viene deviato obbligatoriamente sulla A9 Lainate-Chiasso, dove registriamo 1 km di coda. Chiusa anche l’entrata di Busto Arsizio in direzione di Milano. In alternativa consigliamo l’entrata di Lainate. Tra Fiera Milano e il bivio con la A9 Lainate -Chiasso verso Varese ci sono 4 km di coda e si transita su due corsie. Ripercussioni sulla A9 Lainate-Chiasso, con 5 km di coda tra Saronno e il bivio con la A8 verso Lainate. A chi viaggia sulla A8 verso Milano si consiglia di uscire a Busto Arsizio, proseguire sulla SS36 ed entrare sulla A4 a Marcallo Mesero. A chi proviene dalla A9, si consiglia di prendere la A36 Pedemontana poi la SS35 ed entrare sulla A4 a Cormano. A chi proviene dalla A4, si consiglia di proseguire in direzione di Torino ed uscire a Marcallo Mesero . Per chi viaggia da Venezia verso Como, consigliamo di uscire a Cormano e prendere la SP35. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

(foto da Varesenoi.it)

