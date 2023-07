x x

SARONNO – “Voglio invitare tutti i proprietari di cani a prestare attenzione quando sono in giro con centro con il proprio amico a quattro zampe. Io ho avuto una brutta disavventura e spero che non capiti più a nessuno”.

Così un saronnese spiega come mai ieri abbia deciso di condividere con ilSaronno quanto gli è successo in centro a Saronno lo scorso martedì: “Mancava poco a mezzogiorno e stavo passeggiando con il mio cane, un maltese”. L’uomo spiega che due uomini si sono avvicinati e hanno cercato di prendergli il guinzaglio. Lui malgrado non si attendesse certo l’attacco al quattro zampe è stato molto pronto. Ha preso il cane e si è allontanato. I due aggressori hanno cercato di seguirlo ma l’uomo è entrato in un negozio e da qui ha contattato i carabinieri.

Vista la malaparata i due si sono dileguati mentre l’uomo si è calmato. Illeso e solo un po’ spaventato il cane. “Vorrei solo dire a tutti di stare attenti in centro quando passeggiano con il proprio cane”. L’episodio è avvenuto tra piazza Libertà e corso Italia.

Purtroppo non si tratta di una novità: lo scorso ottobre era stata presa di mira una dogsitter cercando di “rapire” un barboncino.

(foto archivio)

