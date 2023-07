x x

SARONNO – I ladri di biciclette non si fermano davanti ad un cancello chiuso o ad una recinzione, quando vedono la loro “preda”. Anche negli ultimi giorni si sono verificati diversi furti di bici, pure all’interno di abitazioni e garage privati. Uno degli ultimi episodi quello che si è verificato in via Filippo Reina di Saronno, bici da donna asportata dal vialetto condominale, il furto si è verificato in orario notturno, ultima possibilità per la derubata quella di pubblicare la foto della bicicletta sui social nella speranza che qualcuno la riconosca e possa aiutare a ritrovarla.

Intanto, è stata presentata denuncia contro ignoti al locale comando dei carabinieri.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: la bicicletta che è stata rubata nel vialetto condomiale in via Fillippo Reina a Saronno)

18072023