COMASCO – Sono venute in Italia dall’est europeo per partecipare ad un matrimonio sul lago di Como, ieri pomeriggio la brutta sorpresa: il loro volo per Vilnius in Lituania era stato cancellato all’aeroporto di Malpensa e così per tre ragazze straniere è iniziata una odissea che si è trasformata anche in un salasso economico visto che alla fine per tornare a casa, per esigenze famigliari e di lavoro non potevano attendere chissà quando, hanno comprato nuovi biglietti aerei che con un percorso tortuosissimo, dopo alcuni scali e pure una tratta in autobus, finalmente le riporterà nella capitale lituarda, se non ci saranno ancora ritardi entro stasera.

Un caso che ricorda quello vissuta recentemente dall’Italia del softball in partenza per la Canada cup a Vancouver dove infine erano arrivate con ampio ritardo, anzi proprio il giorno dopo ed anche loro inanellando una serie di scali, dopo la cancellazione del volo originario, sempre da Malpensa.

