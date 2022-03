x x

SARONNO – Bici probabilmente rubate, sono state abbandonate nei pressi della stazione a “Saronno sud“. Ce ne sono un paio proprio nei pressi dello scalo ferroviario, sono state notate dai passanti e ci sono anche le foto sui social (ne ripubblichiamo una) nella speranza che i legittimi proprietari le riconoscano e possano dunque recuperarle.

I furti di bici non sono certo una novità, a Saronno: qualche tempo fa la Fiab, associazione dei ciclisti saronnesi, aveva stimato che a Saronno (e soprattutto nei pressi delle due stazioni) si verificasse almeno un furto di bicicletta al giorno, dunque oltre quasi 400 all’anno. Una parte poi rivendute, magari smontate in mille pezzi; ed una parte utilizzare “semplicemente” per spostarsi da un luogo all’altro della città o nell’immediati circondario e poi abbandonate. Come potrebbe essere il caso di queste bici presenti attorno alla stazione di “Saronno sud”. Dove il degrado sta diventando un problema: nel recente passato anche il rinvenimento di piccole discariche abusive.

19032022