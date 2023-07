x x

SARONNO – “Leggo dei controlli antidroga nei boschi alla periferia cittadina, ci informano degli interventi della polizia locale con l’unità cinofila nella zona della stazione e nei percorsi degli studenti ma quando ci sarà la stessa attenzione per la zona di via Padre Monti dove lo spaccio avviene alla luce del giorno?”.

E’ la segnalazione arrivata da un residente della zona di via Padre Monti per chiedere attenzione da parte dell’Amministrazione e delle forze dell’ordine per la zona.

“Il nostro è davvero un bel quartiere, nel cuore della ztl che ha tratto beneficio dalle ultime riqualificazione e che rinascerà ulteriormente con il riuso del cortile di palazzo Visconti. E’ però davvero difficile accettare questi illeciti commerci. Mi spiace vedere come ormai tutti li vedano come fenomeni che fanno parte della città. Non è così. Come saronnese penso di volere di più per la mia comunità e per la mia famiglia”.

Questa la riflessione del saronnese che ha deciso di segnalare il problema: “Si tratta di fenomeni difficili da eliminare se non con interventi sistematici. Spero vengano fatti in modo da valorizzare al meglio l’intervento ci restituirà Palazzo Visconti. Quello sul cortile è un investimento coraggioso, lungimirante e d’avanguardia che deve essere accompagnato da altrettanto forte impegno anche per garantire, attraverso la sicurezza, la vivibilità del quartiere”.

(foto archivio)

