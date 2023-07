x x

SARONNO – Fbc Saronno: per la formazione biancoceleste neopromossa in Eccellenza, dove torna da settembre dopo cinque anni di assenza, è al via la campagna abbonamenti. Il direttore generale Marco Proserpio ed il suoi collaboratori hanno pensato ad una formula scontata per i pensionati, da sempre molto vicini ai colori saronnesi.

I prezzi della tessera

Il costo dell’abbonamento standard, posto unico nella tribuna coperta dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi, è stato fissato a 120 euro mentre per i pensionati si scende a 100 euro per tutte le gare stagionali di campionato. Insomma, prezzi decisamente popolari, per cercare di avvicinare quante più persone possibile al Fbc Saronno.

Per informazioni ed adesioni alla campagna abbonamenti, ci si può rivolgere al centro sportivo Matteotti di via Sampietro.

