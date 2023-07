Oggi il funerale di Perego. Il ricordo di parrocchia e centro Robur

x x

SARONNO – Oggi pomeriggio il funerale di Mario Perego, 86enne, scomparso lo scorso fine settimana, collaboratore della parrocchia, impegnato nel sociale e molto volto noto a Saronno. Le esequie sono fissate alle 16 nella chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo di piazza Libertà.

Questo il ricordo dei responsabili parrocchiali e del centro giovanile “Monsignor Ronchi” di Saronno.

Mario Perego, che per quasi quarant’anni ha gestito la parte amministrativa del centro Ronchi, è tornato alla casa del Padre. Persona competente, disponibile ed affidabile, con estrema costanza e quasi fino all’ultimo ha seguito il centro sportivo fin dai primi pensieri. Anche il suo lavoro, insieme a quello di molti altri, ha permesso a moltissimi di godere di un ambiente dedicato all’educazione basata sui valori dello sport. Il cuore del Mario ha sempre avuto sede in famiglia, in oratorio, in parrocchia, alla casa del Brocon, nella vita della città… e un pezzetto enorme anche in “Robur”. Un immenso “grazie” non basta, ma restiamo tutti certi che dal Paradiso potrà seguire tutte le sedi del suo cuore terreno. Commossi e riconoscenti, ci stringiamo al lutto della moglie e della famiglia

La parrocchia e le società del centro Ronchi

